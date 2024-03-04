Fazla kilolar Obezite Okulu’nda atılıyor

Edirne'de kilo fazlası olanlar, Obezite Okulu'nda uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme ve spor programlarıyla sağlıklı zayıflıyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki okul programlarında, "Sağlık için sağlıkla zayıfla" sloganıyla katılımcılara yılda 3 kez 4'er aylık eğitimler veriliyor. Obezite Okulu'na başvuranlar detaylı muayeneden geçiriliyor, sonuçlara göre kişiye özel bireysel diyet programları hazırlanıyor. Eğitimler kapsamında düzenli egzersiz yapan ve dengeli beslenmeye yönlendirilen katılımcılar sağlıklı kilo veriyor. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "Obezite salgın boyutuna ulaşmış bir durumda.Okulumuzda doktorumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz var. İlk olarak doktorumuz tüm katılımcıların tetkiklerini yapıyor. Ardından diyetisyenimiz tarafından bireysel programlar hazırlanıyor. Psikoloğumuz hem bireysel hem de toplu olarak görüşmeler yapıp katılımcıların motivasyonlarını artırıyor. Fizyoterapistimiz de eğitimler verip spor aktiviteleri yaptırıyor." dedi.Türkiye'de de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı obezite haritası endişe verici gerçeği ortaya koydu. Türkiye, yüzde 66.8'lik oranla Avrupa'nın en obez ülkesi konumunda. Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obeziteye ilişkin verilerine göre en obez il Adana, en fit il ise Erzurum oldu./ ANKARA