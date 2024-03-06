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Giriş Tarihi: 6.3.2024 14:31 Son Güncelleme: 6.3.2024 15:18

Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi

TEM Otoyolu'nda bir otomobilin, otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi, memleketleri Samsun'da toprağa verildi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi

Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi'nde, Orta Cami'de öğlen namazının ardından Şükrü Okur (48), eşi Melek Okur (44) ile çocukları Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) ve yakınları Fatma Gürsoy için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra cenazeler aynı mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, ailenin yakınları ile Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve vatandaşlar katıldı.

OLAY

Dün İstanbul TEM Otoyolu Tuzla Fatih Mahallesi mevkisinde, Edirne istikametinde ilerleyen otomobil, Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri çıkışında yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Şükrü Okur, eşi Melek Okur ile çocukları Muhammet Alihan ve Ecrin Okur ile yakınları Fatma Gürsoy hayatını kaybetmiş, ailenin kızlarının Ankara'daki nikah töreninden döndüğü öğrenilmişti.

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Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi
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