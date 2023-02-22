Feci kazada otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, anne ve kızı yaralandı

Karşı şeritten gelen aracın çarptığı Ayşe Canlı'nın kullandığı otomobil ise aldığı darbe ile kontrolden çıkarak yan şeride geçip durabildi. Paramparça olan arabasının sücüsü Gökhan Aslan hayatını kaybederken lüks cipteki sürücü Ayşe Canlı ile küçük kızı Pınar Canlı yaralanıp hastaneye kaldırıldı.