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Giriş Tarihi: 22.2.2023 12:47 Son Güncelleme: 22.2.2023 14:05

Feci kazada otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, anne ve kızı yaralandı

İstanbul Başakşehir-Kayabaşında yolda seyir halinde olan bir araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 1 kişi vefat etti. Anne ve kızı ise yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Feci kazada otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, anne ve kızı yaralandı

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mah. Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde saat 10:30 sıralarında 26 yaşındaki Gökhan Aslan'ın kullandığı aracın refüjdeki ağacı parçalayarak karşı şeride geçmesi ile Ayşe Canlı'nın kullandığı lüks cipe çarptı. Karşı şeritten gelerek cipe çarpan araç takla atarak paramparça oldu.

Karşı şeritten gelen aracın çarptığı Ayşe Canlı'nın kullandığı otomobil ise aldığı darbe ile kontrolden çıkarak yan şeride geçip durabildi. Paramparça olan arabasının sücüsü Gökhan Aslan hayatını kaybederken lüks cipteki sürücü Ayşe Canlı ile küçük kızı Pınar Canlı yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Gökhan Aslan'ın babası olay yerinde oğlunun cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Rıfat Ilgaz Caddesinde meydana gelen trafik cesedin ve parçalanan aracın çekilmesinden sonra normale döndü.

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Feci kazada otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, anne ve kızı yaralandı
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