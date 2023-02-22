Feci kazada otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, anne ve kızı yaralandı

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mah. Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde saat 10:30 sıralarında 26 yaşındaki Gökhan Aslan'ın kullandığı aracın refüjdeki ağacı parçalayarak karşı şeride geçmesi ile Ayşe Canlı'nın kullandığı lüks cipe çarptı. Karşı şeritten gelerek cipe çarpan araç takla atarak paramparça oldu.
Karşı şeritten gelen aracın çarptığı Ayşe Canlı'nın kullandığı otomobil ise aldığı darbe ile kontrolden çıkarak yan şeride geçip durabildi. Paramparça olan arabasının sücüsü Gökhan Aslan hayatını kaybederken lüks cipteki sürücü Ayşe Canlı ile küçük kızı Pınar Canlı yaralanıp hastaneye kaldırıldı.