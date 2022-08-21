FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED toplantısı ne zaman soruları sıklıkla soruluyor. Özellikle toplantının kripto para ve altın üzerinde bu kadar etkili olması, yatırımcıların gözlerini FED faiz kararı üzerine itmesine neden oluyor. Vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman sorusunu yöneltiyor. FED faiz kararı ne olur sorusu, kripto para yatırımcılarının her gün sorduğu sorular arasında. Peki, Ağustos 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!