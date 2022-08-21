FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED toplantısı ne zaman soruları sıklıkla soruluyor. Özellikle toplantının kripto para ve altın üzerinde bu kadar etkili olması, yatırımcıların gözlerini FED faiz kararı üzerine itmesine neden oluyor. Vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman sorusunu yöneltiyor. FED faiz kararı ne olur sorusu, kripto para yatırımcılarının her gün sorduğu sorular arasında. Peki, Ağustos 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.
Sıradaki FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Mart ayından bu yana faiz artırımı konusunda istikrarını sürdüren ABD Merkez Bankası'nın sıradaki toplantıda da artırıma gitmesi bekleniyor.
ABD enflasyon verisi yükselirken artırımın devamlılığı piyasa yatırımcıları tarafından öngörülüyor. 50 puanlık artırım daha yüksek bir ihtimalde bulunurken 75 puan artırım da gelebilir.
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU
ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayında 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Banka bundan önceki 2 toplantısında 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.
Fed faiz kararı için doğrudan enflasyon verilerini kıstas alıyor. Banka 75 baz puan faiz artışı ile fonlama faiz aralığını yüzde 1,5-1,75 aralığına çekti. Bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.