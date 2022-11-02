FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD merkez bankası toplantısında! 2 Kasım FED faiz kararı ne olacak, açıklandı mı?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Beklentiler ABD Merkez Bankası'nın bu ayda da 75 baz puanlık artışa gitmesi yönünde olurken bu kapsamda ise "2 Kasım 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gerek altın gerekse petrol, kripto ve döviz piyasalarında gözler bu akşamki Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak? İşte konuya dair tüm detaylar.