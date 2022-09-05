FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan merkez bankalarının atacağı adımlar ve yetkililerin yönlendirmeleri yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, son ana kadar değişkenlik gösterse de bu ay Fed ve ECB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek bir ihtimal veriliyor. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi ve detaylar.