FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan merkez bankalarının atacağı adımlar ve yetkililerin yönlendirmeleri yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, son ana kadar değişkenlik gösterse de bu ay Fed ve ECB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek bir ihtimal veriliyor. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi ve detaylar.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.
Sıradaki FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
ABD enflasyon verisi yükselirken artırımın devamlılığı piyasa yatırımcıları tarafından öngörülüyor. 50 puanlık artırım daha yüksek bir ihtimalde bulunurken 75 puan artırım da gelebilir.
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ ARTIŞ GÖSTERDİ
FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.
Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.