Fedakâr muhtar koronadan öldü

İSTANBUL
Kartal'da, 9 ay önce koronavirüse yakalanan ve iki ay önce de akciğer kanseri tedavisi gören 63 yaşındaki Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik, ikinci kez yakalandığı koronaya yenik düştü. 13 bin nüfuslu Topselvi'de adeta koronavirüs seferberliği başlatan ve yakalandığı hastalıklara rağmen haftanın her günü filyasyon denetimlerine katılan Keklik'in ölümü başta çalışma arkadaşları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 4 dönemdir mahallelinin teveccühünü kazanarak muhtar seçilmeyi başaran Keklik'in ölümünün yasını yaşayan Esentepe
Mahalle Muhtarı Ramazan Kula
, "Hastalıklara rağmen mahallesi için çalışırken vefat etti" dedi.