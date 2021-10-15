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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Fedakâr muhtar koronadan öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fedakâr muhtar koronadan öldü
İSTANBUL Kartal'da, 9 ay önce koronavirüse yakalanan ve iki ay önce de akciğer kanseri tedavisi gören 63 yaşındaki Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik, ikinci kez yakalandığı koronaya yenik düştü. 13 bin nüfuslu Topselvi'de adeta koronavirüs seferberliği başlatan ve yakalandığı hastalıklara rağmen haftanın her günü filyasyon denetimlerine katılan Keklik'in ölümü başta çalışma arkadaşları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 4 dönemdir mahallelinin teveccühünü kazanarak muhtar seçilmeyi başaran Keklik'in ölümünün yasını yaşayan Esentepe Mahalle Muhtarı Ramazan Kula, "Hastalıklara rağmen mahallesi için çalışırken vefat etti" dedi.
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Fedakâr muhtar koronadan öldü
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