Fedakar öğretmenler öğrencileri için perdeden bayramlık dikti

Pınarbaşı ilçesine bağlı kırsal Pazarören mahallesinde bulunan Pazarören Uygulamalı İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Servet Acet ve 3. Sınıf öğretmeni Rabia Biçer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrencilerin giyeceği gösteri kıyafetleri için fiyat araştırması yaptı. Öğretmenler satın alma ve kiralama fiyatlarının yüksek olması nedeniyle velileri zora sokmamak için elbiseleri kendi imkânlarıyla dikmeye karar verdiler.
DİKİŞ MAKİNESİ ÇEYİZ SANDIĞINDAN, KUMAŞLAR OKULUN ESKİ PERDELERİNDEN
Bir ay öncesinden çalışmalara başlayan Servet Acet ve Rabia Biçer ilk olarak çeyiz sandıklarında duran dikiş makinelerini çıkardılar. Daha sonra hem kendi okulları hem de çevre okullardaki eski perde ve güneşlikleri toplayan öğretmenler, okulda çalışmaya başladı. Derslere giren Servet ve Rabia öğretmen teneffüs ve öğle aralarında dikiş yaparak kıyafetleri 23 Nisan'a yetiştirdi. Tüm öğrencilerin bayram kıyafetlerini hazırlayan öğretmenlerin azmi ve kararlılığı velilerden de takdir topladı.
ÖĞRENCİLERİMİZİN MUTLULUĞU TÜM YORGUNLUĞUMUZU ALDI
23 Nisan için aylar öncesinden halk oyunları gibi bir çok gösteri için çalışmaların başladığını belirten okul öncesi öğretmeni Servet Acet; "Öğrencilerin sergileyeceği gösteriler için özel kıyafet alınması gerekiyordu. Öğretmenler olarak bu kıyafetleri biz belirleyip velilerden almalarını istiyoruz. Ancak öğretmen arkadaşım Rabia Biçer ile fiyat araştırması yaptığımızda elbiselerin fiyatlarının yüksek olduğunu gördük. Kiralasak bile bu aileleri yoracaktı. Bizde farklı bir yol izleyerek kıyafetleri kendimiz dikmeye karar verdik.
Yıllardır çeyizimizde duran dikiş makineleri çıkardık, okullardaki kullanılmayan eski perdeleri kumaş yapıp gösteri kıyafetlerini dikmeye başladık. Teneffüs ve öğle aralarında çalışarak elbiseleri 1 ay gibi bir sürede bitirdik. Biraz yorulduk ama değildi. Öğrencilerimizin mutluluğu bizim tüm yorgunluğumuzu aldı" dedi. Rabia öğretmen ise yaklaşık 1 ayda 25 öğrenci için kıyafet diktiklerini belirterek; "'' Öğretmenlik, severek ve isteyerek yapılması gereken, vicdani sorumluluğu çok büyük olan bir görev. Öğretmenlik sadece okulda ders anlatmak değil aynı zamanda fedakârlıktır. Öğrencilerimize ve ailelerine küçükte olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize" diye konuştu.
Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Servet ve Rabia öğretmenlerinin diktiği kıyafetlerle gösterilerini yaptı.