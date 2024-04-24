Fedakar öğretmenler öğrencileri için perdeden bayramlık dikti

Yıllardır çeyizimizde duran dikiş makineleri çıkardık, okullardaki kullanılmayan eski perdeleri kumaş yapıp gösteri kıyafetlerini dikmeye başladık. Teneffüs ve öğle aralarında çalışarak elbiseleri 1 ay gibi bir sürede bitirdik. Biraz yorulduk ama değildi. Öğrencilerimizin mutluluğu bizim tüm yorgunluğumuzu aldı" dedi. Rabia öğretmen ise yaklaşık 1 ayda 25 öğrenci için kıyafet diktiklerini belirterek; "'' Öğretmenlik, severek ve isteyerek yapılması gereken, vicdani sorumluluğu çok büyük olan bir görev. Öğretmenlik sadece okulda ders anlatmak değil aynı zamanda fedakârlıktır. Öğrencilerimize ve ailelerine küçükte olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize" diye konuştu.

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Servet ve Rabia öğretmenlerinin diktiği kıyafetlerle gösterilerini yaptı.