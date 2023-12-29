Felçte sınır nakli dönemi

İtalya'da doktorlar ilk kez, vücudun bir bölümünü kontrol eden siniri, başka bir bölümü kontrol edebileceği umuduyla kullandı. Cerrahi müdahale, sinir nakli ve rehabilite alanında umut verici bir ilerleme örneği olarak değerlendiriliyor. İtalya'da Marcello Gaviglio isimli 55 yaşındaki sağlık çalışanı, beş ay önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası her iki elini kullanamaz hale geldi ve sol bacağı da kesildi. Cerrahlar, sol bacağı kesildikten sonra, ayağını kontrol eden siyatik sinire artık ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle bu sinirin Gaviglio'nun omuz bölgesine aktarılabileceğine karar verdi. Torino Ortopedik Travma Merkezi'nde yeni bir yöntem denenerek kısmen kesilmiş bacaktan alınan sinirler, omuz bölgesine nakledildi. Sağlık otoritelerine göre başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon, tıp tarihinde çığır açacak bir adım.