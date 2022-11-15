Felçten kurtaran sinir hücreleri keşfedildi

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sinirbilimci Claudia Kathe ve meslektaşları, 9 kişide "epidural elektrik uyarımı" adı verilen bir teknolojiyi test etti. Omurilik, cerrahi operasyonla hastaların vücuduna yerleştirilen bir implant sayesinde elektrik darbeleriyle uyarıldı. 5 ay süren tedavinin sonunda tüm gönüllülerin bir yürüteç yardımıyla adım atabildiği görüldü. Araştırma ekibi, lomber omuriliğin gevşek bağ dokularından birinde sinir hücreleri buldu. Bu nöronların felçten sonra yürüme yetisinin geri kazanılması ve iyileşmesi için temel bir gereklilik olduğu belirlendi.