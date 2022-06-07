Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? ING Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisi maçları
Giriş Tarihi: 7.6.2022 22:46

Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? ING Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisi maçları

Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? ING Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisi maçları

ING Basketbol Süper Lig final serisinde ilk maç gerçekleşti. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 85-76 skorla sarı lacivertlilerin galibiyetinde tamamlandı. Seride 3 galibiyet alan takımın kupayı kaldıracağı Süper Lig için “Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman?” sorusu yanıt aramaya başladı. ING Basketbol Süper Lig final maçları basketbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman oynanacak? İşte Fener Efes final maçı takvimi…

Bu akşam gerçekleşen Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı. Böylece bir puanı hanesine yazan Fener, Eurolegaue şampiyonu karşısında üstünlüğünü korumaya çalışacak. Bu noktada "Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman?" sorusu yanıt arıyor. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes 2. Maçı için nefesler tutuldu. ING Basketbol Süper Lig'de kupayı kaldıracak takım oynanacak maçlar sonunda yanıt bulacak. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? İşte detaylar…

FENERBAHÇE ANADOLU EFES FİNAL SERİSİNDE İLK MAÇ TAMAMLANDI!

Final serisinde ilk maçına çıkan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kıran kırana geçen mücadelenin ardından maçı 85-76 skorla kapattı.

Fenerbahçe ilk maçın galibi oldu. Bu noktada final serisinde diğer maçlar araştırılmaya başladı.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES 2. MAÇI NE ZAMAN?

Darüşşafaka'yı eleyen Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i eleyen Eurolegaue şampiyonu Anadolu Efes ile final serisinde karşılacak.

Toplamda üç galibiyetle şampiyonluğa ulaşacak takımların final serisinde ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? ING Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisi maçları
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