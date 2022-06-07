Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? ING Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final serisi maçları

Bu akşam gerçekleşen Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı. Böylece bir puanı hanesine yazan Fener, Eurolegaue şampiyonu karşısında üstünlüğünü korumaya çalışacak. Bu noktada "Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman?" sorusu yanıt arıyor. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes 2. Maçı için nefesler tutuldu. ING Basketbol Süper Lig'de kupayı kaldıracak takım oynanacak maçlar sonunda yanıt bulacak. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes 2. Maçı ne zaman? İşte detaylar…