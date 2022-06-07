Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı geri sayımı başladı. ING Basketbol Süper Lig şampiyonunu çıkarmak için bekliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek Fenerbahçe Anadolu Efes canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırmalara konu oldu. Basketbol severler "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yakın takipçisi oldu. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte cevaplar…