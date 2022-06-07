Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.6.2022 01:20

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Lig’de final heyecanı yaşanıyor. Darüşşafaka’yı eleyip finale yükselen Fenerbahçe Beko, Galatasaray’ı eleyen Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Bu noktada basketbol severler “Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe Anadolu Efes canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmek isteyen taraftarlar hazırlıklara başladı. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler…

Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı geri sayımı başladı. ING Basketbol Süper Lig şampiyonunu çıkarmak için bekliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek Fenerbahçe Anadolu Efes canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırmalara konu oldu. Basketbol severler "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yakın takipçisi oldu. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte cevaplar…

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ING Basketbol Süper Lig'de final heyecanının yaşanacağı karşılaşma 7 Haziran 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Lig final maçı Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Toplamda üç galibiyetle şampiyonluğa ulaşacak takımların final serisindede ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Anadolu Efes final maçı hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA