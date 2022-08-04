Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maç özeti: (3-0) Lincoln Henrique maça damga vurdu! İşte 4 Ağustos UEFA Avrupa Ligi 3. tur Fenerbahçe Slovacko maç özeti
Giriş Tarihi: 4.8.2022 22:33

Fenerbahçe Slovacko maç özeti: (3-0) Lincoln Henrique maça damga vurdu! İşte 4 Ağustos UEFA Avrupa Ligi 3. tur Fenerbahçe Slovacko maç özeti

Fenerbahçe Slovacko maç özeti; UEFA Avrupa Ligi 3. Tur eleme turu ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde Slovacko’yu konuk etti. Heyecan dolu maç 3-0’lık galibiyetle sonlanırken maçın özeti futbolseverler tarafından araştırma konusu haline geldi. Sarı kanaryaların golleri; Emre Mor ve Lincoln Henrique’den geldi. İşte Fenerbahçe Slovacko maç özeti ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Slovacko maç özeti: 3-0 Lincoln Henrique maça damga vurdu! İşte 4 Ağustos UEFA Avrupa Ligi 3. tur Fenerbahçe Slovacko maç özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 yenerek büyük avantaj elde etti. Ülker stadındaki mücadelede heyecan dolu anlar yaşanırken sarı lacivertli takımın galibiyeti sonrası maçı kaçıranlar Fenerbahçe Slovacko maç özeti araştırmasına çıktı. İşte UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı Fenerbahçe Slovacko maç özeti ve karşılaşmadaki kilit noktalar...

Temsilcimiz karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Emre Mor, 45+2 ve 81. dakikalarda Lincoln Henrique kaydetti.

Karşılaşmaya ise sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique damga vurdu.

2 gol atarak maçın yıldızı olan Henrique, oynadığı futbol ve yaptıklarıyla Kadıköy'de taraftarları ayağa kaldırdı.

Maçın 45+2. dakikasında frikikten müthiş bir gol atarak Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

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Bu gol sonrası Fenerbahçe sosyal medya hesabı ve taraftarlar sosyal medyadan paylaşım yaparak Henrique'ye övgüler yağdırdı.

Lincoln Henrique, karşılaşmanın 81. dakikasında klas bir vuruşla mükemmel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.

Bu gol sonrası Brezilyalı oyuncu sosyal medyada gündemin 1 numaralı ismi oldu.

Maçı tribünlerden takip eden İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique'nin attığı son gole şaşkınlıkla tepki verdiler.

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Fenerbahçe Slovacko maç özeti: (3-0) Lincoln Henrique maça damga vurdu! İşte 4 Ağustos UEFA Avrupa Ligi 3. tur Fenerbahçe Slovacko maç özeti
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