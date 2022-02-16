Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 16.2.2022 11:09 Son Güncelleme: 16.2.2022 11:26

Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında flaş gelişme

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında flaş gelişme

Fenerbahçe'nin Dadaş Mehmet lakaplı tribün lideri Mehmet Altunkaynak’ 2017 yılında Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada uğradı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili aralarında Ümit Saral’ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Ümit Saral’ın beraatını talep etti.

Olay 23 Aralık 2017 günü Güngören'de meydana geldi. Fenerbahçe'nin Dadaş Mehmet lakaplı tribün lideri Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Güngören'de işlenen Dadaş Mehmet cinayetinin üzerinden 4 yıla yakın bir zaman geçti. Cinayetin rant kavgasından kaynaklandığı düşünülüyordu. Cinayetle ilgili 12 sanığın yargılandığı davada savcı, Samet Diler'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Esasa ilişkin mütalaada aralarında Ümit Saral'ın da bulunduğu diğer 11 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraatları talep edildi.

3 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Samet Diler'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, aralarında Ümit Saral'ın da bulunduğu diğer 11 sanık hakkında ise beraat talep edildi.

Heyet sanık ve avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı! Bu kadar vicdansızlık olmaz
SON DAKİKA: Putin'den 'Ukrayna'yı işgal' açıklaması geldi! Ne zaman başlıyorduk?
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Muhalefetin 'troll' koalisyonu! Operasyonel yalanlar sosyal medyada nasıl yayılıyor?
Genç kız, lüks rezidansın 23. katından atladı! Ardında bu notu bıraktı
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden skandal! Şehir suyunda rota virüsü çıktı
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin önemine dikkat çekti: Tek aktör…
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA