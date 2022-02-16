Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında flaş gelişme

Olay 23 Aralık 2017 günü Güngören'de meydana geldi. Fenerbahçe'nin Dadaş Mehmet lakaplı tribün lideri Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Güngören'de işlenen Dadaş Mehmet cinayetinin üzerinden 4 yıla yakın bir zaman geçti. Cinayetin rant kavgasından kaynaklandığı düşünülüyordu. Cinayetle ilgili 12 sanığın yargılandığı davada savcı, Samet Diler'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Esasa ilişkin mütalaada aralarında Ümit Saral'ın da bulunduğu diğer 11 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraatları talep edildi.

3 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ



Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Samet Diler'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, aralarında Ümit Saral'ın da bulunduğu diğer 11 sanık hakkında ise beraat talep edildi.

Heyet sanık ve avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.