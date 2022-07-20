Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar, kaç TL? 2022-2023 Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı, ne zaman çıkıyor?

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Sarı lacivertli takımın formasında en çok dikkat çeken detay, formalarda armanın üzerinde beş yıldızın yer almaması oldu. Yeni sezonda ev sahibi, deplasman ve bir alternatif forması bulunan Sarı Kanarya'nın yeni sezon formalarının satış fiyatı da ortaya çıktı. Sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, formaların fiyatlarını ve satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022-2023 Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı, ne zaman çıkıyor? İşte tüm merak edilenler!
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI!
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Tedarikçi firma tarafından tasarlanan formaların tanıtımı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Takım oyuncularından Mert Hakan Yandaş ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.
Her birinin ayrı hikayesi olan formaların tanıtımında, bu sezon giyilecek 3 forma da misafirlerin beğenisine sunuldu. İç saha forması olarak nitelendirilen çubuklu forma, her bir çubuğun arasındaki beyaz çizgisiyle dikkat çekerken, bu detay kulübe ismini veren ünlü deniz fenerinin yaydığı beyaz ışığı temsil ediyor. Deplasman forması ise Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Cihat Arman'a saygı niteliği taşıyor. Bu sezon giyilecek üçüncü forma ise, günlük giyimde kullanılabilecek çizgilere sahip.
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR, KAÇ TL?
Forma tanıtımında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Her sene çubuklu formamız var. Her sene yapılan formaya değişik bir yorum getirmek de kolay değil.'' diyerek, ''Bu seneki detaylar çok yerinde olmuş. 115 yıllık gurur dolu tarihimizi, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet'in değerlerini formalarımızda gördük. Deplasman formamız da çok güzel. Göreceksiniz bu sene çubuklu formaya yakın bir ilgi olacak. Özellikle bu formanın kadınlarda çok güzel duracağını da düşünüyoruz. Bakalım bu sene hangi forma ne kadar satacak. Kombineleri tüketme konusunda rekor kırdık, saatler içinde tükendi. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, sevgisi ve aşkı, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu da her sene gösteriyorlar. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık. En çok 2012-2013 sezonunda forma satmışız. Kendi mağazalarımızdan 350 bin satış yapmışız. Geçen sezon 352 bin 348 adet satış yaptık. Fenerbahçe artık dizayn konusunda çok daha özgür. Bundan sonraki sezonun dahi formalarını neredeyse hazırladık. 72 gram olan bu formalarda çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sene bu formalardan 5 bin adet satacağız, fiyatı 1907 TL olacak. Diğer formalar ise 629 TL olacak.'' şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları, dünya Fenerbahçeliler günü olan 19 Temmuz 2022 tarihinde satışa sunuldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALAR
İç Saha:
Deplasman: