Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar, kaç TL? 2022-2023 Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı, ne zaman çıkıyor?

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR, KAÇ TL?

Forma tanıtımında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Her sene çubuklu formamız var. Her sene yapılan formaya değişik bir yorum getirmek de kolay değil.'' diyerek, ''Bu seneki detaylar çok yerinde olmuş. 115 yıllık gurur dolu tarihimizi, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet'in değerlerini formalarımızda gördük. Deplasman formamız da çok güzel. Göreceksiniz bu sene çubuklu formaya yakın bir ilgi olacak. Özellikle bu formanın kadınlarda çok güzel duracağını da düşünüyoruz. Bakalım bu sene hangi forma ne kadar satacak. Kombineleri tüketme konusunda rekor kırdık, saatler içinde tükendi. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, sevgisi ve aşkı, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu da her sene gösteriyorlar. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık. En çok 2012-2013 sezonunda forma satmışız. Kendi mağazalarımızdan 350 bin satış yapmışız. Geçen sezon 352 bin 348 adet satış yaptık. Fenerbahçe artık dizayn konusunda çok daha özgür. Bundan sonraki sezonun dahi formalarını neredeyse hazırladık. 72 gram olan bu formalarda çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sene bu formalardan 5 bin adet satacağız, fiyatı 1907 TL olacak. Diğer formalar ise 629 TL olacak.'' şeklinde konuştu.