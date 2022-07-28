Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe hangi takımla eşleşti?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu, sarı lacivertlilerin dün akşam Dinamo Kiev'e 2-1 yenilmesinden sonra sıklıkla sorulmaya başlandı. Kiev'i elese Sturm Graz ile eşleşecek olan Fenerbahçe, artık yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Böylece vatandaşlar da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti, Avrupa Ligi ön eleme turunda rakibi kim oldu gibi soruları sıklıkla yöneltti. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin eşleştiği takım!
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Böylece rakibi Çekya temsilcisi Slovacko oldu. İki takım, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.