Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe hangi takımla eşleşti?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu, sarı lacivertlilerin dün akşam Dinamo Kiev'e 2-1 yenilmesinden sonra sıklıkla sorulmaya başlandı. Kiev'i elese Sturm Graz ile eşleşecek olan Fenerbahçe, artık yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Böylece vatandaşlar da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti, Avrupa Ligi ön eleme turunda rakibi kim oldu gibi soruları sıklıkla yöneltti. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin eşleştiği takım!