Fenomen Ezgi Fındık’tan ‘sahte çanta’ iddialarına suç duyurusu

MARKA VE PROJELER ANLAŞMASINDA ENDİŞELİ

Son olarak anlaşma sağladığı markalar ve projelerde sarsıcı, olumsuz etki yaratacağından endişe duyduğunu ifade eden Ezgi Fındık, şüpheli Beril Zengin'in "İftira", "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Haksız rekabet" suçlarından hakkında dava açılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.