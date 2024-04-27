Fenomen Ezgi Fındık’tan ‘sahte çanta’ iddialarına suç duyurusu

Ezgin Fındık uzun yıllardır sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısıyla kendinden söz ettiriyor. Lüks marka ürünler kullanan Fındık hakkında ortaya bir iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta içerik üreten Beril Zengin isimli kullanıcı, Fındık'ın kullandığı lüks marka çantalarının sahte olduğunu iddia etti.
ŞİKAYET GECİKMEDİ
Videonun yüz binlerce izlenmesiyle Ezgi Fındık durumdan rahatsız oldu. Fındık, ilk iş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Beril Zengin hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, reklam ve işbirlikleri sayesinde kazanç sağladığını, içeriklerinde lüks ulaşılması zor moda, giyim, seyahat ve hayatına ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtti.
SAHTE ÇANTA İDDİLARI
Dilekçede, Beril Zengin isimli kullanıcının Ezgi Fındık'a ait fotoğrafları alarak kullandığı lüks marka çantaların sahte olduğuna dair iddialarda bulunduğunu, bu iddiaların tamamen asılsız, zarar vermek amaçlı yapıldığı ileri sürüldü.
"İTİBARIM ZEDELENDİ"
İtibarının zedelenmeye çalışıldığını İfade eden fenomen, videonun virüs gibi gereksiz ve incitici bir şekilde yayıldığını söyledi. Bununla birlikte Fındık, onuru, şerefi ve saygınlığını rencide edildiğini dilekçesinde belirtti.
MARKA VE PROJELER ANLAŞMASINDA ENDİŞELİ
Son olarak anlaşma sağladığı markalar ve projelerde sarsıcı, olumsuz etki yaratacağından endişe duyduğunu ifade eden Ezgi Fındık, şüpheli Beril Zengin'in "İftira", "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Haksız rekabet" suçlarından hakkında dava açılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.