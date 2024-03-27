İlçenin ilk ve tek kadın adayı erkeklere karşı yarışıyor

AK Parti'nin Diyarbakır ve ilçelerinde gösterdiği tek kadın belediye başkan adayı Behiye Güneri Arslan, köy köy mahalle mahalle projelerini tanıtıyor. Arslan'ın vizyonu ve projeleri, Bismil'in geleceği için büyük umut vadediyor. Bismil ilçesindeki siyasi atmosfer, alışılmışın dışına çıktı. Bölge çiftçileri ve ilçe halkının yoğun desteğini alan AK Parti adayı Behiye Aslan Güneri, kapı kapı dolaşıp kadınlarla bir araya geliyor. Bugüne kadar hiçbir partinin gitmediği kapıları çalan ve evlere konuk olan Güneri, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Farklı partilere oy verenler bu defa kadın adaya söz veriyor.

"SEÇİMLERDE TARİH YAZACAĞIZ"

Yıllarca HDP tarafından yönetilen ilçede tarih yazabilecek bir potansiyele sahip olduklarını belirten Arslan, "Biz başarırsak, özellikle şunu söylemek istiyorum, bu başarı sadece benim başarım olmayacak, bu başarı hepimizin başarısı olacak. Ben sadece Bismil'in bir evladı olarak, hak için, ilçemiz için bu yola girdim.

Cumhurbaşkanımıza 1 Nisan günü Bismil'imizi hediye edeceğiz" dedi.

"İLÇEYE OSB KURULMALI"

İlçenin ekonomik büyümesine katkı sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşturulması hedeflerini dile getiren Arslan, bu projeyle şehre yeni iş imkânları ve kalkınma fırsatları getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Tarımsal ve hayvansal zenginlikleri en üst düzeye çıkarmak için Besi Yapıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi projesini hayata geçireceklerini ifade eden Güneri, bu projenin şehrin tarım ve hayvancılık sektörlerini ileriye taşıyacağını belirtti.

BEHİYE GÜNERİ ARSLAN KİMDİR?

Behiye Arslan, 1986 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sazlı köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bismil'de tamamladı. 2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tarımsal alanda özel sektörde birçok çalışma yaptı. 2020 yılında Bismil Belediyesi'nde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Aynı zamanda evli ve iki çocuk annesi olan Aslan, belediyede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. Arslan, görev süresi boyunca ilçeye birçok proje kazandırdı.