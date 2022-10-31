Ferhat’ı uğurladık

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 karayolunda yaya geçidinden geçerken, turizm transfer aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden SABAH Gazetesi Amasya muhabiri Ferhat Lap için dün memleketi Amasya'da cenaze töreni düzenlendi.Ferhat Lap'ın naaşı saat 11.00'de önce Şeyhcui Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınırken Ferhat Lap'ın kız kardeşi Aysel Bolat ile eşi Ebru Lap fenalık geçirdi. Babası Abdullah Lap da güçlükle ayakta durabildi. Ardından cenaze Hz. Ömer Camii'ne getirildi.Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur ile siyasi parti temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.Namazın ardından Ferhat Lap naaşı, Şeyhcui Mahallesi'ndeki Yuvacık Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.Ferhat'ın, kazadan bir saat önce dayısını arayıp, "Geliyorum, hazırlan balığa gideceğiz" dediği, yine kazadan 15 dakika önce de kız kardeşi Aysel Bolat'ı arayıp, "Eşyalarımı topladım geliyorum, buradan bir istediğin var mı?" diye sorduğu öğrenildi.