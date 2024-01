Fethi Sekin şehadetinin 7. yılında anılıyor

İzmir'de, 5 Ocak 2017 günü PKK'lı 2 teröristin adliyeye yönelik saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken kurşunun isabet ettiği mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 7'nci yıldönümünde, bugün İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anılacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun'un da katılacağı törende, İl Müftüsü Sinan Kazancı şehitlerin ruhuna dua okuyacak.Duanın ardından İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan Fethi Pekin'in heykeli ve şehit düştüğü alana karanfil bırakılacak. Ayrıca İzmir Adliyesi C Kapısı, Sosyal Tesisler ile ek bina ve BAM Güney Kapı önünde şehitlerin ruhuna lokma ikramı yapılacak. Adliye mescidinde ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii'nde, şehitlerin ruhuna cuma namazı öncesi mevlit okunacak.