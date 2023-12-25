Fethiye’de vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor

Fethiye'nin yerlisi olduğunu ve kış aylarında denizin daha temiz olduğunu belirten Timur Sidekli ise, annesiyle hemen hemen her gün yüzdüklerini söyleyerek, "Bugün denizde biraz üşüdüm ama hava çok güzel. Annem her gün yüzüyor. Kışın ayrı güzel oluyor. Daha sakin ve daha temiz. Kimseler yokken daha güzel oluyor. Kışın yüzmeyi herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.