Fethiye’de vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor

Türkiye genelinde kış yüzünü gösterirken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise vatandaşlar ve turistler denizin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Ölüdeniz'de bazı vatandaşlar güneşlenip yüzerken, bazıları ise balık tutup yürüyüş yapmayı tercih ettiler. Adrenalin severler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme imkanı buldular.
"HAVA VE DENİZ ÇOK GÜZEL"
Diğer pek çok ülkelere göre Fethiye'nin havasının kışın bile çok güzel olduğunu belirten Alman turist Markus Smith, eşi ve arkadaşlarıyla balık tutup, yüzmeye geldiklerini ifade ederek, "Aralıkta denize girip yüzebildiğim için çok mutluyum. Hava ve deniz çok güzel" dedi.
Fethiye'nin yerlisi olduğunu ve kış aylarında denizin daha temiz olduğunu belirten Timur Sidekli ise, annesiyle hemen hemen her gün yüzdüklerini söyleyerek, "Bugün denizde biraz üşüdüm ama hava çok güzel. Annem her gün yüzüyor. Kışın ayrı güzel oluyor. Daha sakin ve daha temiz. Kimseler yokken daha güzel oluyor. Kışın yüzmeyi herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.