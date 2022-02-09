FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

KONYA'DA, FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda örgütte yönetici konumundaki 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, TSK mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları askeri lise, harp okulu öğrencilerini, örgüt jargonunda 5-5'lik şakirt olarak nitelendirilen militanlara dönüştürülmesi görevi üstlendikleri belirtildi. Öte yandan Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S., H.D. ve T.Ö.'yü yakalandı.