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Giriş Tarihi: 10.2.2022

FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
KONYA'DA, FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda örgütte yönetici konumundaki 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, TSK mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları askeri lise, harp okulu öğrencilerini, örgüt jargonunda 5-5'lik şakirt olarak nitelendirilen militanlara dönüştürülmesi görevi üstlendikleri belirtildi. Öte yandan Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S., H.D. ve T.Ö.'yü yakalandı.

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FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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