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Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:03 Son Güncelleme: 8.4.2022 09:26

FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

DHA
FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanması üyelerinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon yaptı. FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 20'si gözaltına alındı, birçok dijital dokümana da el konuldu. Daha önce gözaltına alınan itirafçı FETÖ üyelerinin ifadelerinde, şüphelilerin örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirlendi. Şüphelilerin örgüte maddi destek ve eleman sağladıkları, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personelleri de olduğu bildirildi.

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FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
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