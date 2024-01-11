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Giriş Tarihi: 11.1.2024 13:26

FETÖ’cü eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

İHA
FETÖ’cü eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, örgüt içerisinde sözde adliye yapılanmasında mahrem görevli olarak yer alan ve 2016 yılında Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen 7 yıl 6 ay cezası bulunan R.E. yakalandı. Sandıklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan R.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ’cü eski Danıştay üyesi Afyonkarahisar’da yakalandı
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