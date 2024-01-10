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Giriş Tarihi: 10.1.2024 14:46

FETÖ'cü hain Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı R.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

DHA
FETÖ’cü hain Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılından beri firari olarak aranan R.K.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada R.K.'nin aynı zamanda örgütünün sözde Şehitkamil ilçe imamı olduğu tespit edildi. R.K., jandarma ekiplerinin merkez Şehitkamil ilçesinde bulunduğu adrese düzenlediği operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan R.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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FETÖ'cü hain Gaziantep'te yakalandı
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