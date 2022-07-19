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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:28 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:07

FETÖ'nün adalet teşkilatının yapılanmasına darbe: 21 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 9 ilde 15’i görevde, 8’si ihraç ve 1’i emekli olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında operasyon düzenlenirken 21 kişi gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün adalet teşkilatının yapılanmasına darbe: 21 gözaltı

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına darbe indirmeye devam ediyor. Adalet teşkilatı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisakları gösteren itirafçı, tanık ve ihbar beyanları ile ankesör, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 15'i görevde, 8'si ihraç ve 1'i emekli olmak üzere toplam 24 şüpheli yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ'nün adalet teşkilatının yapılanmasına darbe: 21 gözaltı
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