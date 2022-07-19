FETÖ’nün adalet teşkilatının yapılanmasına darbe: 21 gözaltı

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına darbe indirmeye devam ediyor. Adalet teşkilatı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisakları gösteren itirafçı, tanık ve ihbar beyanları ile ankesör, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 15'i görevde, 8'si ihraç ve 1'i emekli olmak üzere toplam 24 şüpheli yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.