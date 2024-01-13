Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe! Aralarında halen görevli Sayıştay Baş Denetçisi de var
Giriş Tarihi: 13.1.2024 06:51 Son Güncelleme: 13.1.2024 07:00

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe! Aralarında halen görevli Sayıştay Baş Denetçisi de var

Konya merkezli 5 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişi arasında 2022 yılında meslekten ihraç edilip 1 yıl sonra görevine dönen Sayıştay Baş Denetçisi Hakim Suat Yılmaz’ın da olduğu öğrenildi. Suat Yılmaz ile birlikte 2 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe! Aralarında halen görevli Sayıştay Baş Denetçisi de var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında, 8 Ocak günü Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya da yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonla ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında 'FETÖ' iltisaklısı olduğu gerekçesiyle 2022 yılının Temmuz ayında KHK ile meslekten çıkarılan ancak daha sonra 2023 yılının Temmuz ayında mesleğe geri döndüğü öğrenilen Sayıştay Başdenetçisi hakim Suat Yılmaz'ın da olduğu belirtildi. Bunun dışında aktif olarak görev yapan vergi müfettişi, meslekten ihraç komiser yardımcısı, bankacı, özel sektörde görev yapan öğretmenin de alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

TUTUKLANMAKTAN KURTULAMADI
7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Suat Yılmaz'ın da olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe! Aralarında halen görevli Sayıştay Baş Denetçisi de var
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