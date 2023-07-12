Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün finansal yapılanmasına operasyon
Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:02

FETÖ’nün finansal yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün finans yapılanması kapsamında 47 şüpheliye operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde finans sağlayan şüphelilerin, himmet toplama, muhasebe takibi, kuryelik ve örgüt üyelerine yer sağlama gibi çeşitli faaliyetlerle yürüttükleri tespit edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün finansal yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheliye Ankara merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin himmet topladıkları, muhasebe takibi yaptıkları, kuryelik ve örgüt üyelerine yer sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
Son dakika: Ukrayna NATO'ya katılabilecek mi? Stoltenberg şartları sıraladı: Üyeliğin önünde tek ama büyük bir engel var
AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Söyledikleri zırvadan ibaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ’a istenen ceza belli oldu
Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
İttifak darmadağın! İYİ Partili isimden yerel seçim çıkışı: Kendi adayımızla gireceğiz
Kızına mama yedirdi
Çarşafa dolandılar
CDS düştü Borsa rekor kırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün finansal yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA