FETÖ’nün finansal yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheliye Ankara merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.
Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin himmet topladıkları, muhasebe takibi yaptıkları, kuryelik ve örgüt üyelerine yer sağladıkları belirlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.