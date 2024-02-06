Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Giriş Tarihi: 6.2.2024 09:42

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasıyla irtibatı olduğu tespit edilen, aralarında daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelin de bulunduğu 13 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon kararı verildi.

Şüphelilerin Ankara'da, büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, 1'inin mahrem imam, 1'inin daha önce ihraç edilmiş, 11'nin ise ilişiği kesilmiş askeri personel olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA