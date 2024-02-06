FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon kararı verildi.

Şüphelilerin Ankara'da, büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, 1'inin mahrem imam, 1'inin daha önce ihraç edilmiş, 11'nin ise ilişiği kesilmiş askeri personel olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.