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Giriş Tarihi: 8.4.2022 21:23

FETÖ’nün öğrenci evlerinden sorumlu örgüt üyesi 5 kadın yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
FETÖ’nün öğrenci evlerinden sorumlu örgüt üyesi 5 kadın yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün öğrenci evlerinden sorumlu örgüt elemanı 5 kadın yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Fethullahçı Terör örgütüne yönelik faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik kapsamlı çalışmaları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, FETÖ'nün haberleşme ağı olan Bylock içeriği tespit edilen FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 5 kadın tespit edildi. TEM polisleri, örgüt elemanlarının yakalanmasına yönelik Diyarbakır Merkezli İstanbul ve Karaman'da operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, 5 şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınananların ifade işlemleri TEM şubede başladı.

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FETÖ’nün öğrenci evlerinden sorumlu örgüt üyesi 5 kadın yakalandı
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