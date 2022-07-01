Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün şok mangalarına operasyon
Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:38 Son Güncelleme: 1.7.2022 10:00

FETÖ’nün şok mangalarına operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün şok mangalarına operasyon

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, Kara Harp Okulunda örgütün talimatlarına uymayan öğrencilere sistematik işkence yaparak ayrılmaya zorladıkları öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. TEM Şube, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK'ya sızan mensuplarının Kara Harp Okulunda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp kötü muamelede bulundukları belirlendi. Ayrıca şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak okuldan ayrılmaya zorladıkları tespit edildi. Bu şekilde mağdur sayısınca İşkence suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen daha önceden ihraç edilmiş olan 3 binbaşı, 9 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile emekli 1 albay olmak üzere toplam 16 örgüt mensubu tespit edildi.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

TEM Şube ayrıca, HTS analiz çalışmaları sonucu ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3'ü görevde, 8'i ihraç edilmiş öğretmen olan toplam 11 kişi belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya yönelik olarak Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı belirleniyor: Açıklama Başkan Erdoğan'dan gelecek: Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı açıklanıyor! Düzenleme Resmi Gazete'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakamı paylaşacak: Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Temmuz zammı için üçlü hesap
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
Son Dakika: Emekli zammı kesinleşiyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu, kim kazandı? İşte şampiyon olan isim!
Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün şok mangalarına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA