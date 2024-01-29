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Giriş Tarihi: 29.1.2024 15:06

FETÖ/PDY üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

İHA
FETÖ/PDY üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi
-Edinilen bilgiye göre operasyon, şüphelinin yakalanmamak amacıyla bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüpheli R.T.'nin kamu görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. R.T., Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce, suç ve suçlulara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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FETÖ/PDY üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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