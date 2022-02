FIA Elektrikli otomobil dünya kupası İstanbul’da yapılacak

Motor sporlarının yükselen değeri, Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın ikinci ayağı 21-22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın Türkiye lansmanı, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Haliç'teki Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İlklerin belediyesi Beyoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Biz de Bakanlık olarak sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah neticeleri hayırlı olur." diye konuştu.



TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yarışın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Milli gururumuz TOBB'un yer almasını umduğumuz bir organizasyon olarak görüyoruz. İnşallah mayıs sonunda yarışı üst düzey bir organizasyonla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer de Türkiye'den dünyaya yansıyacak bu etkinlik kapsamında, markaların global ölçekte tanınırlığının artırılması, turizm, tanıtım, yeni teknolojiler ve sporcu yetiştiren kurumlarla çalışıyoruz. Türkiye'nin üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa'nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesidir. Türkiye, 'Elektrikli Formula' olarak anılan FIA-ETCR'nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. 2022 yılında İstanbul Park'ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye'de bir ilke imza atacağız." diye konuştu.





GAVORY: "İSTANBUL, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ"



FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory, İstanbul'un ikonik bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gavory, daha önce de İstanbul'a geldiğini ve kente aşık olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da yaşadığınız için farkında olmayabilirsiniz ama dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak çok heyecan verici. İstanbul'da, Beyoğlu'nda şehir içi yarış yapmak bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun için çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim. Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ülkelerin çevre politikalarını bunlara göre belirliyor ve elektrikli araç kullanımı her geçen gün daha da arttıyor. Geçen sezon 5 yarış düzenledik. Bu sezon ise takvimde 7 yarış bulunuyor. Geçen yılki mücadelelerin toplam 153 ülkede, 53 kanalda yayınlandığı bilgisini paylaştı. 877 saat yayın yapıldı. 170 milyondan fazla sosyal medya etkileşimi sağlandı. Dedi.



2022 takvimi. 670 beygir gücündeki araçların mücadele edeceği Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın 2022 takviminde şu yarışlar bulunuyor: 6-9 Mayıs: Fransa, Pau-Ville Pisti, 20-22 Mayıs: Türkiye, İstanbul Park, 10-12 Haziran: Macaristan, Hungaroring Pisti, 17-19 Haziran: İspanya, Jarama Pisti, 8-10 Temmuz: Belçika, Zolder Pisti, 22-24 Temmuz: İtalya, Autodromo Vallelunga, 7-9 Ekim: Güney Kore, Inje Speedium



21.YÜZYIL ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YÜZYILI OLACAK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1.yüzyılın elektrikli araçların yüzyılı olacağını belirterek, „ Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak, hatta TOGG sebebiyle belki dünyadan da daha erken bir şekilde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik giderek artan bir ilgi oluştu. Şüphesiz bu durum otomobil sporlarında da karşılığını buluyor. Bu tarz yarışmalarda vatandaşların ilgisi ile beraber, kamunun desteğinin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle organizasyon takviminde Türkiye'nin yer almasına katkı sağlayan EMSO Sportif'e ve ev sahipliği sebebiyle Beyoğlu Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum. FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın şimdiden ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Elektrikli araçlar aslında mobilite sektöründe topyekûn bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Şarj altyapıları, batarya teknolojileri gelişiyor, araç aksamlarında elektroniğin payı her geçen gün artıyor. Bakınız Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlere maalesef seyirci kaldığımız dönemler oldu.Bugün ise bu durum bariz şekilde değişti. Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık. İşte dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Türkiye'nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz. İnsansız hava araçları teknolojilerinde yakaladığımız başarı ve dünyanın bize gösterdiği ilgiyle Türkiye'nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var. Bu manada Elektrikli araçlarda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Otomotiv endüstrisinde esen değişim rüzgarlarının en bariz şekilde hissedildiği ülkelerden biriyiz. Otomotiv sanayinde hâlihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Burada rakamlarla sizleri sıkmak istemem ama her yıl üstüne koyarak gelişen üretim ve ihracat performansımız hepinizin malumu. İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler ve hatta mobilite yaşam alanları üzerine yoğunlaşıyoruz."



TOGG DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FUARINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Varank, „İşte TOGG'un Dünya'nın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. İnşallah yerli ve milli aracımız piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacak. Diğer birçok firmanın da Türkiye'de bu kervana katılma planları olduğunu biliyoruz. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek. Aslında burada otomobil üretiminin ötesinde ülkemiz ve dünya adına dikkat çekmemiz gereken önemli hususlar var. Dünya bir iklim krizi ile karşı karşıya. Küresel ısınmanın yıkıcı etkisini her geçen gün hayatlarımızda daha fazla hissediyoruz. Bununla mücadele etmenin yolu, karbon salınımını azaltmaktan geçiyor. Temiz enerjiye dayanan, karbon salınımı yapmayan teknolojileri hayatamıza adapte etmek mecburiyetindeyiz. Otomotiv endüstrisinin mevcut hali tükettiği fosil yakıtlar sebebiyle dünyaya en fazla zarar veren sektörlerin başında geliyor. Sadece bu alanda tam bir dönüşümü yakalasak bile oluşacak çarpan etkisi ve tetiklenecek batarya teknolojileri gibi alanlarla dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz. İşte Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirebilmek açısından önemli fırsatlar. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul'un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz. Evet, geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir spor etkinliğinin yanında Türkiye'yi dünya vitrinine taşıyacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu bakımdan FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın ülkemize katacağı çok şey olduğuna inancım tam. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek otomotiv firmalarımızı bu etkinliğe dahil etmek gerekse kalkınma Ajansımız vasıtasıyla organizasyona destek olmak açısından her türlü katkıyı sağlayacağız.Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupasının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." Dedi.