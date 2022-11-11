Fidan’ın sır ölümü araştırılıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden tarım işçiliği yapan ailesi ile birlikte narenciye bahçelerinde çalışmak üzere Hatay'ın Erzin ilçesine giden 14 yaşındaki Fidan Tunç'un gizemli ölümü, Erzin Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılıyor. Kaybolduktan 5 gün sonra portakal bahçesinde cesedi bulunan ve vücudunda herhangi bir kurşun yarası ya da darp izi bulunmayan genç kızın intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Cumhuriyet Savcılığı genç kızın sır ölümünü araştırırken, 14 yaşındaki Fidan Tunç'un cenazesi önceki gün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verildi. Tabutunun üzerine gelinlik konuldu.