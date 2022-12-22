FIFA 2022 Dünya Kupası’nda görev yapmışlardı! ’Türk Görev Gücü’ Türkiye’ye döndü

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan 'Türk Polis Görev Gücü', spor güvenliği konusunda uzman çevik kuvvet, takviye hazır kuvvet, bomba uzmanları, bomba köpekleri, çevik kuvvet köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileri ile sağlık personelinden oluştu.





Toplam 2 bin 242 kişilik görev gücü, FIFA'nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı (Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 stadyum ile takımların konakladığı oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve akreditasyon merkezinde görev aldı. Türk polisi, toplam 64 müsabakanın güvenliğinde etkin rol oynadı.





20 Kasım 2022'de başlayan ve Arjantin'in şampiyonluğu ile sonra eren organizasyonda görevini başarıyla tamamlayan Türk Polis Görev Gücü, Türkiye'ye döndü. 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve 30 çevik kuvvet görev köpeği idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercümandan oluşan 2 bin 242 kişilik görev gücü, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandı.





Törende konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, "Katar Dünya Şampiyonası operasyonu başarıyla tamamlanmıştır.



Sizleri tebrik ediyor, alnınızdan öpüyorum. Bu zamana kadar göstermiş olduğunuz, üstün başarıyı ve fedarkarlığı bundan sonraki süreçte de sürdüreceğinize olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.