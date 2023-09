İstanbul Esenler'de yapılan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in ardında bıraktığı fikri ve kültürel mirasın, yurdun dört bir yanında adına açılan vakıf, merkez ve derneklerde yaşatıldığını belirterek şunları söyledi:Bu kutlu girişimler sayesinde onun nesiller boyu hayırla yad edileceğini bir kez daha görüyor ve büyük memnuniyet duyuyorum. Gönlümüzde kurduğu taht sayesinde Türkiye bugün onu cesur ve yürekli bir direnişçi, yılmaz bir insan hakları savunucusu olarak hatırlıyor. Bu konumu da ziyadesiyle hak ediyor. Çünkü o, fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı. Seçkin bir münevver, bir hakikat savaşçısı olarak, kendi seçtiği Şule ismi gibi aydınlık, çevresini ışıkla besleyen bir insandı.Bugün açılışını yaptığımız konak, hanımlarımıza kendilerini her alanda geliştirebilmeleri, emniyet ve rahatlık içinde çocukları ile verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli eğitim ve faaliyetler sağlayacak. Bu çok yönlü hizmet anlayışının, Şenler'in her şeyi kendi bünyesinde birleştiren tutumunun ve bizlere her alanda neyi nasıl yapmamız gerektiğine dair yol gösterici rehberliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.Şule Yüksel Şenler gibi şahsiyetlerden ilham alan kadınların sayılarının artmasını diliyorum. Vefatından sonra bile ardında bıraktığı miras ile hayatlara dokunmaya devam eden Şule Abla'yı daima özlemle anıyorum. Ne mutlu ki yüreklere ektiği tohumların yeşerdiğini ve açtığı yolda kararlılıkla yürüyecek özgürlük savaşçıları bıraktığını bilmenin huzuruyla sırlandı.Emine Erdoğan, konakta Şenler'in anısına açılan "Bir Çığrın Öyküsü" adlı sergiyi gezdi. Konaktaki sınıfları gezen Emine Erdoğan, bir sınıfta kitap okuyan çocuklarla da görüşerek sohbet etti. Erdoğan, annelik eğitimi verilen sınıfta yeni anneler ve anne adaylarıyla sohbet etti. Erdoğan, bir anne adayına, sınıftaki anne-bebek çantasından hediye etti. Sınır atık mutfağını gezen Erdoğan, geri dönüşüm sınıfında yapılan ürünleri de inceledi.Programın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Hayatıyla yol gösteren, kalemiyle yüreklere dokunan, fikirleriyle zihinleri aydınlatan Şenler'i hürmetle yâd ettik. Ne mutlu ki Şenler bugün dahi, inançları ve idealleri için yaşayan her kadına umut olmayı sürdürüyor. Geride bıraktığı mirasının, tarihi mücadelesinin kadınlar için tasarlanan çok yönlü bir merkezle geleceğe taşınacak olması elbette ki memnuniyet verici" dedi.