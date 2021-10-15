Film gibi dolandırıcılık hikayesi! Gizli tanık ifşa etti

GİZLİ TANIKLAR DOLANDIRICILIĞI İHBAR ETTİ

Gizli tanık ifadesi ardından, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada aynı şirket hakkında başka bir tanık ifadesi daha geldi. Tanık X., daha önce şirkette kısa süre kaldığını, şirket sahibi Hasan'ın gayrimenkul dolandırıcılığına silah ticaretiyle destek verdiğini, ofiste bulundurduğu silahların hepsinin ağır patlamaya hazır silahlar olduğunu ifade ederken, 'Çok yaşlı bir adam ofise geldi. Ben de ofisteydim. Adamla pazarlık yaptıkları değeri kabul ettiklerinde bir kağıt imzalattılar. Sonra adama 150 bin lira verip gönderdiler. Adam gitmek istemedi. Anlaştıkları ücret bir buçuk milyondu. Adam çok yaşlı olduğu için daha fazla dayamayarak, 'Şikayet edeceğim' diyerek ofisten çıktı' dedi.