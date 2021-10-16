Film sahnelerini aratmayan çatışma!

SİPER ALARAK ATEŞ ETTİLER



Söz konusu görüntülere göre; elinde uzun namlulu silahla bir kişi, havaya ateş ederek sokakta koşup, bir evin duvarının dibinde pusuya yatan arkadaşlarının yanına gidip, sonrasında silahı bir başkasına veriyor. Bu kişi de duvar dibinde siper alarak ilerledikten bir süre sonra, hasımlarına kurşun yağdırıyor. Savaş filmlerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği olayda zanlıların birbirlerine saldırı düzenlemesi de dikkat çekti. Silahlı çatışma, polisin olay yerine gelmesiyle son bulurken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.