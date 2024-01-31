‘Filozof Ramazan’ bıçaklı saldırıda öldü

Dİyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin (46), İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olay dün saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi 88 numarada meydana geldi. Ulu Cami'de vatandaşlara İslam'ı anlatarak sembol isim haline gelen ve sosyal medyadaki bu görüntüleriyle ünlenen Ramazan Pişkin, sahibi olduğu çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Pişkin göğüs bölgesine aldığı 3 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken camdaki kan izlerini farkeden eczacı komşusunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıkları, saldırganın yaklaşık 1.90 metre boyunda, siyah giyimli ve sakallı bir erkek olduğunu söyledi. Polis, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için yüzünü gizleyerek olay yerinden kaçtığı belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.