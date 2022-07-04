Filtre Kahve Nasıl Yapılır? Makinesiz, Ocakta, French Presste Filtre Kahve Nasıl Demlenir?

Filtre kahve hazırlamak için tercih edebileceğiniz yöntemler oldukça önemlidir. Çünkü her yöntemde farklı lezzetler alabilirsiniz. Burada önemli olan sevdiğiniz lezzeti hangi yöntemle alacak olmanızdır. Makinesiz, ocakta, french presste filtre kahve nasıl demlenir? Sorularını ele alarak anlatacağız. En çok makineden filtre kahve hazırlanmaktadır. Daha fazla emek gerektiren ancak bir o kadar da lezzet vadeden ikinci metot ise makinesiz kahve presi yani french press kullanımıdır. Yöntemleri bir yana bırakırsak kahvenin de önemli olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Filtre kahve nasıl yapılır? Sorusunun yanıtına başlayalım…
Filtre kahve yapımı yöntemlerine geçmeden önce kahve çekirdeklerinin taze kavrulmuş, kullanacağınız yönteme göre doğru oranda öğütülmüş ve iyi koşullarda saklanmış olması gerektiğini vurgulayalım. Daha sonra seçeceğiniz yöntem önemlidir. Evinizde filtre kahve makinesi yoksa makinesiz, ocakta, french presste filtre kahvesi hazırlayabilirsiniz. Filtre kahve yapımı için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.
Makinesiz Filtre Kahve Yapımı (French Press)
Not: Filtre kahve hazırlarken adımları oldukça özenli ve yavaş yaparsanız daha lezzetli bir tat alırsınız. Suyu çok sıcak ayarlarsanız kahveniz haşlanabilir bu da güzel tat vermez. Filtre kahve yanında tatlı olarak kek tarzı bir şeyler tüketebilirsiniz.