Haberler Yaşam Haberleri Filtre Kahve Nasıl Yapılır? Makinesiz, Ocakta, French Presste Filtre Kahve Nasıl Demlenir?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:47 Son Güncelleme: 4.7.2022 17:47

Filtre Kahve Nasıl Yapılır? Makinesiz, Ocakta, French Presste Filtre Kahve Nasıl Demlenir?

Filtre Kahve Nasıl Yapılır? Makinesiz, Ocakta, French Presste Filtre Kahve Nasıl Demlenir?

Dünyanın neresine giderseniz gidin içecek türünde bulacağınız ortak lezzet kahvedir. Kahve adeta bambaşka kültürlere sahip medeniyetlerin ortak noktası diyebiliriz. Bu lezzetin çıkış tarihi de çok eski zamanlara dayanmaktadır. İlk olarak Habeşistan’da (Etiyopya) keşfedildiği tahmin edilen kahve, Yemen’e ulaşarak önce Arap yarımadasını daha sonra ise İstanbul’dan geçerek Avrupa’yı etkisi altına aldığı söylenmektedir. Günümüzde ise birçok farklı lezzetleriyle dünyanın her yerinde yer almaktadır. Filtre kahve nasıl yapılır? Sorusunu ele alacağız. Makinesiz, ocakta, french presste filtre kahve nasıl demlenir? İşte püf noktaları…

Filtre kahve hazırlamak için tercih edebileceğiniz yöntemler oldukça önemlidir. Çünkü her yöntemde farklı lezzetler alabilirsiniz. Burada önemli olan sevdiğiniz lezzeti hangi yöntemle alacak olmanızdır. Makinesiz, ocakta, french presste filtre kahve nasıl demlenir? Sorularını ele alarak anlatacağız. En çok makineden filtre kahve hazırlanmaktadır. Daha fazla emek gerektiren ancak bir o kadar da lezzet vadeden ikinci metot ise makinesiz kahve presi yani french press kullanımıdır. Yöntemleri bir yana bırakırsak kahvenin de önemli olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Filtre kahve nasıl yapılır? Sorusunun yanıtına başlayalım…

Filtre Kahve Nasıl Yapılır?

Filtre kahve yapımı yöntemlerine geçmeden önce kahve çekirdeklerinin taze kavrulmuş, kullanacağınız yönteme göre doğru oranda öğütülmüş ve iyi koşullarda saklanmış olması gerektiğini vurgulayalım. Daha sonra seçeceğiniz yöntem önemlidir. Evinizde filtre kahve makinesi yoksa makinesiz, ocakta, french presste filtre kahvesi hazırlayabilirsiniz. Filtre kahve yapımı için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyebilirsiniz.

Filtre Kahve Nasıl Demlenir?

Makinesiz Filtre Kahve Yapımı (French Press)

  • French Press ile filtre kahve yapmak için öncelikle suyu bir kettle veya ocak vasıtasıyla kaynatmalısınız.
  • Suyun hızlı kaynaması için kaynar su kullanmayınız.
  • Lezzetli bir kahve hazırlamanın en önemli püf noktalarından biri kullanılan suyun sıcaklığında saklıdır.
  • Kaynattığınız suyu 2 dakika ağzı açık bir şekilde beklettiğinizde su, yaklaşık 90 derecelere düşecektir.
  • Damaklarda keyifli bir deneyim bırakacak bir filtre kahve hazırlamak istiyorsanız kahve/su oranına da dikkat etmelisiniz.
  • French Press'inize hazırlamak istediğiniz her bir fincan için 1,5 tatlı kaşığı kahve eklemeniz yeterli olacaktır.
  • Kahve ve su hazır olduktan sonra artık bu ikisini karıştırmak lazım.
  • Sıcak suyu French Press'inize asla bir anda dökmeyin. Suyu yavaş yavaş kahvenizin üzerine ekleyin.
  • Sonra kalan sıcak suyu yine yavaş yavaş French Press'inize aktarın.
  • Tüm sıcak suyu döktükten sonra kahvenizi French Press'in pistonuna basarak 5 dakika demlenmeye bırakın.
  • Kahveniz demini alınca pistonu tamamen aşağı indirerek süzme işlemine başlayabilirsiniz. Afiyet olsun…

Not: Filtre kahve hazırlarken adımları oldukça özenli ve yavaş yaparsanız daha lezzetli bir tat alırsınız. Suyu çok sıcak ayarlarsanız kahveniz haşlanabilir bu da güzel tat vermez. Filtre kahve yanında tatlı olarak kek tarzı bir şeyler tüketebilirsiniz.

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Filtre Kahve Nasıl Yapılır? Makinesiz, Ocakta, French Presste Filtre Kahve Nasıl Demlenir?
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