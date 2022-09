Fındık aşkına ABD’den Yağlıdere’ye

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden yıllar önce iş bulma umuduyla ABD'ye göç edip orada çalışarak iş sahibi olan gurbetçiler, yaz mevsimini memleketlerinde geçiriyor. Akrabaları ve yakınlarının vasıtasıyla ABD'ye göç eden Yağlıdereliler genellikle New York, New Jersey ve Massachusetts'te yaşıyorlar. Memleket özlemleriyle yanan Yağlıdereliler, yaz mevsiminde köylerine gelip vakit geçiriyorlar. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ABD'ye giden kişilerin bir süre sonra akrabalarını, yakınlarını yanlarında götürmeleriyle göçün devam ettiğini ve ABD'de yoğun bir Yağlıdereli nüfusu oluştuğunu söyledi. İbaş, Yağlıdere nüfusunun 15 bin 800 olduğunu, ABD'de ise 30 bin civarında Yağlıdereli bulunduğunu belirtti. Yaz mevsiminde Yağlıdere'nin nüfusunun 50 bine çıktığını belirten İbaş, "Burada gençliğini geçiren ve sonra ABD'ye giden vatandaşlarımız yaz aylarında mutlaka memleketlerine gelirler. Hepsinin buralarda bir evi vardır" dedi. 20 yıldır Amerika'da yaşayan Seyfullah Kaya (56), "Abim 30 yıl önce ABD'ye gitmişti. Sonra ben de gittim. Orada benzincide çalıştıktan sonra pizza işi yapmaya başladım. Yaz aylarında memlekete gelip, daha sonra yine işimize dönüyoruz" dedi.Kemal Yıldız (65) 38 yıl önce ABD'ye gittiğini anlatarak, "İlk gittiğimde restoranlarda bulaşık yıkadım, benzin istasyonunda çalıştım. Her yıl memleketime geldim. Memleketimize yatırım yaptım" diye konuştu. Eşi Fatma Yıldız (60) ise "Eşim ABD'ye gittikten 10 yıl sonra beni yanına aldı. Yaz geldiğinde eşim ve çocuklarımızla memleketimize geliyoruz. Türkiye gibisi yok, memleketimiz cennet" dedi. 21 yıl önce ABD'ye giden Mustafa Aksu "Yağlıdere'mize 'Küçük Amerika' diyorlar. Orada gece gündüz çalışıp para kazandıktan sonra burada iş kurdum" şeklinde konuştu.