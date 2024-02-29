Firari muhasebeci mahkemede ortaya çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Baba kızın imzasını taklit edip 763 bin lirayı zimmetine geçiren firari muhasebecinin ara celsede ifade verdiği ortaya çıktı. Zimmetine para geçirmek ve imza taklit etmek ile suçlanan Murat E. ifadesinde, 20 yıldır aynı şirkette çalıştığını, psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenle işten ayrıldığını öne sürdü.Ödemelerin Aziz Yıldırım ve kızının talimatıyla yapıldığını belirten şahıs, "Benim hesabıma avans ödemesi gönderildiği doğru ancak şirketteki yetkilim onay verdikten sonra para hesabıma geldi. Eşime attığım 'Ben çok battım kaçtım' ifadeleri şahsi borçlarımdan kaynaklanıyor. Dolandırmadım" dedi. Murat E., hakkındaki suçlamaları reddederek işyerinden ayrıldığı için suçlanmış olabileceğini ileri sürdü.Mahkeme, sanığın eyleminin "güveni kötüye kullanma" suçunu oluşturabileceğini belirterek dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından dosya, inceleme için bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, şirketin banka hesabından Aziz Yıldırım'ın hesabına 763 bin 500 lira gönderildiği, sonrasında şüphelinin Yıldırım'ın hesabından 763 bin lirayı nakit olarak çektiğini belirtti. Yıldırım'ın hesabına gönderilen paranın 399 bin 500 lirasının şirketin defterler kayıtlarında yer aldığı, 364 bin liranın ise kayıtlarda yer almadığı da aktarıldı.