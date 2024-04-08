Firari uzman çavuşun kemikleri bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan insan kemiklerinin, 6 yıl önce Ulucak Jandarma Karakolu'ndan otomatik silahıyla beraber firar eden Uzman Çavuş M.F.'ye ait olduğu otaya çıktı. Kemalpaşa ilçesine bağlı Ansızca Mahallesi'nde keçilerini otlatan bir çoban, otların arasında insan kemiklerine rastladı. Olay yerinde yapılan incelemede jandarma üniforması, cep telefonu, kimlik ve otomatik silah bulundu. İnsan kemiklerinin 2018'de Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden Uzman Çavuş M.F.'ye ait olduğu tespit edildi. İnsan kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.