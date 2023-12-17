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Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:01

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."

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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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