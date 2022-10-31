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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Fırın sahibinden ders gibi veresiye kriteri

Fırın sahibinden ders gibi veresiye kriteri
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Hayırsever bir çift, fırın sahibi İsrafil Baş'a, veresiye defterindeki borçların tamamını kapatmak istediğini söyledi. Ancak fırıncı, borçların tamamının kapatılmasına izin vermedi. Baş, "Çünkü defterde ödeme gücü olanların da borcu var" dedi. Hayırsever çift bunun üzerine, sadece ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyip fırından ayrıldı. İsrafil Baş, neden böyle yaptığını şöyle anlattı: "Miktar önemli değil, defterdeki bütün borçları ödeyeceğiz" dediler. Ben karşı çıkınca çok şaşırdılar. Onlara, "Ekonomik durumu kötü olduğu için değil işleri yüzünden devamlı gelemeyen çiftçilerimiz var. Ayda bir gelip ödeme yaparlar" dedim. Kendilerine şöyle bir teklifte bulundum. "Gerçek anlamda ödeme zorluğu çekenler var. Bunları öderseniz hayrınız daha makbule geçer. Hatta komşu fırınlara da gidip onların defterlerine de ödeme yapın" dedim. Daha çok mutlu oldular, teşekkür edip gittiler."

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Fırın sahibinden ders gibi veresiye kriteri
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