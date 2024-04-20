Fırtına 90 km hızla yıktı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak önceki gece saatlerinde itibaren İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgâr, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verdi. Maltepe'de boş arazide bulunan dut ağacı, park halindeki otomobil ve servis minibüsünün üzerine devrildi, yol trafiğe kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.Yalova'dan dün saat 15.45'te Yenikapı'ya gitmek üzere kalkan arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Yükselen dalgalarda savrulan feribottaki 4 araç birbirine çarparak hasar aldı. Yolcular arasında da büyük korku ve panik yaşandı.Sağanak yağış nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna İstasyonu'nu su bastı. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su peronlara kadar ulaştı. Görevliler suyu tahliye ederken bazı bölümler paravanla kapatıldı. İstanbul AKOM, kentin farklı bölgelerine metrekareye 15-50 kilogram yağış düştüğünü duyurdu. Yağışın 75 kilograma ulaştığı Çatalca'da ise dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Ankara'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Etimesgut'ta bazı evleri su bastı. Konya'da fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kentin farklı yerlerinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hortum çıktı. Hortum bazı belediye tesislerinde hasara neden oldu. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında dev hortum meydana geldi. Çankırı'da şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı kentte 65 çatı uçtu, 3 cami minaresi ile 5 ağaç devrildi, 5 ahır da hasar gürdü.Antalya'da etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte fırtınanın hızı 90 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgâhlarını tutmaya çalıştı. Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, fırtına etkisini sürdürüyor. Denizleri de etkileyen fırtına nedeniyle dalga yüksekliği 7 metreyi aştı. Vatandaşlar, rüzgâra rağmen sahillerde yürüyüş yaptı. Fırtına nedeniyle, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Çıtlıklı Camii minaresinin külahı yıkılarak yanındaki portakal bahçesine düştü. Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, işyerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Tekirdağ'da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Çorlu- Tekirdağ karayolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Edirne'de de sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintisi oluştu.SABAH