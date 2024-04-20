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Giriş Tarihi: 20.4.2024 15:02 Son Güncelleme: 20.4.2024 16:15

Fırtına etkili olduğu ağacı gövdesinden kırdı

Kırıkkale'de fırtına etkili olmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılan ağaç, park halindeki bir aracın üzerine ağaç düştü. Olayda maddi hasar oluştu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Fırtına etkili olduğu ağacı gövdesinden kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısı ve iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan aralarında Kırıkkale'nin de bulunduğu 45 il için sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Kırıkkale'de yaklaşık 1 saat önce başlayan fırtına kent genelinde etkili olmaya başladı. Fabrikalar Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle otomobilin ön camı kırıldı, diğer kısımlarında da hasar oluştu.
Olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kırılan ağaç, ekiplerin çalışmasıyla otomobilin üzerinden kaldırıldı. Uyarılar kapsamında kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Fırtına etkili olduğu ağacı gövdesinden kırdı
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