Fırtına Obüslerle ateş altına alınan 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta, sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin temizlenerek, güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Hakurk bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Kaplan' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları devam ediyor. Özel eğitimli komandoların katıldığı operasyon kapsamında, Metina ve Hakurk bölgesinde kurulan üs bölgelerine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırı planladığı bilgisi üzerine, bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arazide kurulan keşif gözetleme vasıtalarıyla çalışma gerçekleştirildi.

Keşif çalışmaları sırasında, bölgede 6 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Fırtına Obüsler ve uzun namlulu ağır makineli silahlarla bölge ateş altına alındı. Verilen koordinatlarla yapılan nokta atışında, 6 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.