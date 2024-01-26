Fizik dâhisi sefa doktorasını Avrupa Uzay Ajansı’nda yapacak

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 23 yaşındaki Iğdırlı Sefa Pamuk, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bağlı İspanya'daki EUCLID projesinde doktora yapacak. Aachen Üniversitesi Astrofizik Bölümü'nde masterinin 1.1 not ortalamasıyla tamamlayan Sefa, amacı uzayın 1 milyar yıl önceki halinin haritası çizmek olan projede yer alacak. Uzayla alakalı astrofizik alanında ilerlemek istediğini dile getiren Sefa, "EUCLID projesinde yer almak bana gurur veriyor. Projeye paralel olarak doktoramı yapacağım. Ulaşabildiğim en yüksek yere gitmek istiyorum" dedi.