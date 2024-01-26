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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Fizik dâhisi sefa doktorasını Avrupa Uzay Ajansı’nda yapacak

İbrahim TAŞ
Fizik dâhisi sefa doktorasını Avrupa Uzay Ajansı’nda yapacak
Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 23 yaşındaki Iğdırlı Sefa Pamuk, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bağlı İspanya'daki EUCLID projesinde doktora yapacak. Aachen Üniversitesi Astrofizik Bölümü'nde masterinin 1.1 not ortalamasıyla tamamlayan Sefa, amacı uzayın 1 milyar yıl önceki halinin haritası çizmek olan projede yer alacak. Uzayla alakalı astrofizik alanında ilerlemek istediğini dile getiren Sefa, "EUCLID projesinde yer almak bana gurur veriyor. Projeye paralel olarak doktoramı yapacağım. Ulaşabildiğim en yüksek yere gitmek istiyorum" dedi.

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Fizik dâhisi sefa doktorasını Avrupa Uzay Ajansı’nda yapacak
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