Fiziksel engelli genç girdiği su göletinde boğuldu

Uzun bir zaman haber alınmayan Mustafa Durdu'a ait elbiselerin su birikintisi yanında bulunması üzerine köylüler kendi çabalarıyla suda genci arama çalışması başlattı. Mustafa Durdu'ya ulaşamayan yakınları olay yerine Jandarma ve AFAD'tan yardım istedi. Olay yerine arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Su birikintisinde yapılan arama çalışmaları sonucu Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgi inceleme başlatıldı.